Sie sorgen für Vielfalt – nicht nur im Gemüsegarten

Ohne Gartenbauvereine wäre das Ortsbild vieler Kommunen im Landkreis deutlich trister. Der Kreisverband baut seine Aktivitäten weiter aus – mit vielen Ideen.

Genau am Weltfrauentag war Mitgliederversammlung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. Frauenpower werde im Garten sichtbar, meinte denn auch Brigitte Steinle, Bereichsleiterin Landwirtschaft im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Mit dem Ziel „Biodiversität im Garten“ gab sie ein weiteres Stichwort, das sich durch die Redebeiträge zog und die Arbeit des Kreisverbandes prägt.

Vorsitzende Karola Schwab freute sich in ihrem Jahresbericht für 2022 über „30 Jahre Kreislehrgarten Monheim“ und „Schäbles Kleinod“ – einem privat gestifteten botanischen Obstgarten bei Wemding. 50 Bäume habe der VR-Kreisverband Donau-Ries zu seinem 50. Geburtstag gestiftet, für die sich die Vereine melden können. In puncto Diversität ragt der Gartenbauverein Tagmersheim-Blossenau heraus, so Karola Schwab. Nach dem Bezirkssieg erreichte er bei der Vielfaltsmeisterschaft des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege den dritten Platz (wir berichteten). Die 1000 Euro Preisgeld werden selbstverständlich im Sinne des Wettbewerbs eingesetzt, versicherte Vorsitzende Doris Leupold, unter anderem für das Projekt „Essbare Gemeinde“.

Landrat Stefan Rößle sah in seinem fundierten Grußwort den Kreisverband gut aufgestellt und sollte auch bezüglich der harmonisch und zügig abgewickelten Neuwahl des Vorstandes recht behalten. Rößle verwies auf das Ziel des „Bayerischen Streuobstpaktes“, eine Million zusätzlicher Bäume zu pflanzen – ein Projekt, das mit guten Fördermöglichkeiten verbunden sei. Bei der Donau-Rieser-Aktion seien bereits knapp 10.000 von 100.000 Pflanzungen erfolgt.

Das Jahr steht unter dem Motto "Vielfalt im Gemüsegarten"

Bürgermeister Leonhard Schwab lobte im Genderkinger Schützenheim Zum Zoll den örtlichen Obst- und Gartenbauverein mit seinen Aktiven aller Altersschichten, die maßgeblich zum schönen Ortsbild beitragen. Gudrun Geillinger, Vorsitzende des gastgebenden Genderkinger Vereins, ist stolz auf 137 Mitglieder, einer seit drei Jahren bestehenden Jugendgruppe mit 17 Mitgliedern und den Obstbaum, der jedem Häuslebauer zur Fertigstellung seines Gartens gestiftet wird.

Sophia Och, Geschäftsführerin des Verbandes und Kreisfachberaterin, unter­mauerte in ihrer Vorausschau das Stichwort „Vielfalt“ – unter anderem durch die zahlreichen breit gefächerten Fortbildungsangebote für 2023. „Vielfalt im Gemüsegarten“ sei das Thema, das man vom 30. August bis 3. September auf der Donau-Ries-Ausstellung präsentieren wird. Die Arbeit der 17 Kinder- und Jugendgruppen im Verband will man mit einem Treffen und einem Seminar für Jugendleiter fördern. Der Verband biete erneut die Naturgartenzertifizierung, so Och weiter.

Nach einem erfolgreichen Jahr mit einigen Kassenbewegungen und einer guten Rücklage ist der Kreisverband finanziell gut aufgestellt, war aus dem Kassenbericht von Horst Kreitlein zu entnehmen. Karl Malz zollte als Prüfer großes Lob, sodass einstimmig Entlastung erteilt wurde. Mit einem Geschenkkorb wurde Horst Kreitlein für seine jahrelange zuverlässige Mitarbeit an der Verbandsspitze verabschiedet; für den erkrankten 2. Vorsitzenden Peter Aulich, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, nahm seine Ehefrau das Präsent entgegen.

Unter der Leitung von Bürgermeister Leonhard Schwab wurde der Vorstand mit durchwegs einstimmigem Votum für die neue Amtszeit besetzt. Acht der zehn Ehrenamtlichen sind demnach weiterhin dabei. Der Frauenanteil ist von sechs auf sieben Vorstandsmitglieder gestiegen. Die Verbandsführung besetzt künftig aus Vorsitzender Karola Schwab (Donaumünster-Erlings­hofen), 2. Vorsitzenden Thomas Mayer (Parkstadt, bisher Beisitzer), Schriftführerin Theresa Wagner ( Genderkingen), Kassenverwalterin Katja Faul (Genderkingen, bisher Beisitzerin), Geschäftsführerin Sophia Och (Fachberaterin Landratsamt) sowie den Beisitzern Gudrun Geillinger, Karl Rembold, Reinhold Kreft sowie Annemarie Egger und Lisa Landes (beide neu). Als Kassenprüfer wurden erneut Karl Malz und Walter Löffler bestellt.