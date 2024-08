Genderkingen erreicht Teilerfolg im Streit um Abwasserkosten

Genderkingen ist noch nicht am Ziel. Über eine Einigung mit Landratsamt Donau-Ries und Verwaltungsgericht Augsburg berichtete jedoch Bürgermeister Leonhard Schwab in der Montags-Sitzung des Gemeinderates. Die Kreisverwaltungsbehörde wird den von der Gemeinde geforderten Nachteilsausgleich wegen Mehrkosten der Abwasserbeseitigung nun als Nebenbestimmung in den Bewilligungsbescheid für den Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) aufnehmen.

