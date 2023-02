Tausende Narren feiern beim Gaudiwurm in Genderkingen

Auch wenn der Wind am Samstag kräftig durch Genderkingen bläst, sind um die 4000 Narren beim Gaudiwurm unterwegs. Der Veranstalter ist zufrieden.

Die Besucherinnen und Besucher, die am Genderkinger Gaudiwurm am Samstagnachmittag mit einer Kopfbedeckung unterwegs waren, mussten ganz schön aufpassen. Schließlich sorgte der starke Wind zu Beginn des Umzugs dafür, dass sich einige immer wieder mal an den Kopf fassen mussten, um nicht einen Teil ihrer Kostümierung zu verlieren. Dass es recht zugig war, hielt Tausende von Narren aber nicht davon ab, sich das Treiben in Genderkingen anzusehen.

130 Bilder Bunt und laut: So schön war der Genderkinger Gaudiwurm 2023 Foto: Simon Bauer

Franz Walzel ist zufrieden mit dem Gaudiwurm, auch wenn dieser heuer etwas kleiner ausgefallen sei als im Jahr 2020. Der Präsident der Genderkinger Faschings-Freunde sagt: "Das hing auch etwas vom Wetter ab, da wäre schon noch etwas mehr drin gewesen. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem Umzug sehr zufrieden." Rund eineinhalb Stunden lang zogen 44 Fußgruppen, 13 Mottowagen und zehn Faschingsgesellschaften durch Genderkingen. "Wir gehen davon aus, dass es insgesamt um die 4000 Leute da waren", so Walzel. Gerade in der Hauptstraße sei das Zuschaueraufkommen sehr groß gewesen, freut sich der Präsident. Auf dem Gehsteig bildeten sich mehrere Zuschauerreihen, freie Plätze waren Mangelware.

Die letzte Generation und Go-Ahead sind Themen beim Gaudiwurm in Genderkingen

Der Umzug bot eine bunte Mischung aus verschiedenen Themen. So wurden politische Geschehnisse thematisiert, wie etwa die letzte Generation, aber auch lokale Themen wie das Chaos rund um Go-Ahead. Natürlich sind auch Insiderwitze und lockere Sachen dabei, die von den Gruppen mit viel Liebe und Kreativität umgesetzt werden. Besonders bei den Mottowagen war der hohe Aufwand der Ehrenamtlichen zu sehen, viele kleine Details und technische Funktionen brachten die Menschen am Straßenrand zum Staunen.

Rund 1,3 Kilometer legten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Gaudiwurm zurück. Zwischen den Wagen zeigten auch immer wieder die Garden der Faschingsgesellschaften mit kleineren Einlagen ihr Können. Für ordentlich Stimmung sorgte derweil die Guggamusik. Nach gut eineinhalb Stunden war das bunte Treiben wieder vorbei. Der starke Wind ließ während des Umzugs etwas nach und die Sonne kam immer wieder heraus. Für zahlreiche, mit den verschiedensten Kostümierungen ausgestatteten Narren ging es dann noch auf die Party nach dem Umzug.