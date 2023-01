Unternehmer Ludwig Wanner gestorben

Einer der bekanntesten Unternehmer in der Region ist gestorben. Ludwig Wanner war aber nicht nur ein rühriger Geschäftsmann, sondern auch sozial engagiert.

Der Genderkinger Unternehmer Ludwig Wanner ist gestorben. Wanner, der am 8. August 1935 geboren wurde, war auch für sein gesellschaftspolitisches Engagement hoch angesehen – und ausgezeichnet worden.

Im Jahr 1959 gründete er zusammen mit Fritz Freisleben die Firma Wanner und Freisleben. Ein Unternehmen, das aus bescheidenen Anfängen zu einem der größten Kiesabbauunternehmen in Bayern wurde. Im Jahr 1962 ging das erste Kieswerk in Schäfstall in Betrieb, danach folgte 1964 das zweite in Eggelstetten. Nebenbei erweiterte die Firma ihr Angebot durch Erdbewegungen, Bau- und Pflasterarbeiten sowie Abbruchmaßnahmen. Nach 25 Jahren war das Unternehmen schon auf über 100 Mitarbeitenden gewachsen – mit vier Kieswerken in Schäfstall, Tapfheim, Bertoldsheim und Burgheim sowie einem Tiefbauunternehmen mit Fuhrpark. Seit 1997 heißt die Firma Wanner+Märker GmbH & Co. KG, nachdem Märker (Harburg) die Anteile von Fritz Freisleben übernommen hat.

Auch im Ausland war der Unternehmer Ludwig Wanner aktiv

Im Jahr 1989 gründete Ludwig Wanner mit seinem Partner und der Firma Geiger zudem die Merchinger-Kiesgesellschaft (MKG) in Merching (Landkreis Aichach-Friedberg). Als rühriger Geschäftsmann blieb er allerdings nicht nur in Bayern tätig. Wanner baute 1994 in Ungarn mit fünf Gesellschaftern ein Kieswerk auf. Auch dieses Unternehmen wurde ein Erfolg. Wanner+Märker ist zudem einer der größten Arbeitgeber in Genderkingen.

Großzügig griff er zudem mit Spenden und auch Sachleistungen dem Genderkinger Kindergarten unter die Arme. Wanners große Leidenschaft gehörte zudem dem Fußball. Er unterstützte beispielsweise die Sepp-Herberger-Stiftung. Der Unternehmer war Mitglied im Sportverein Genderkingen, wo er in den 1960er- und 70er-Jahren selbst begeisterter Fußballer gewesen war. Ohne seine ideelle und materielle Unterstützung wären der Bau des Sportplatzes und des Vereinsheimes kaum möglich gewesen. Aufgrund seiner großen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Wegen seines beruflichen und gesellschaftspolitischen Engagements wurde Wanner auch mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. (AZ)

