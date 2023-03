Vorfahrt missachtet: Unfall auf der B16

Auf der B16 bei Genderkingen ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein Mopedfahrer hatte beim Einordnen die Vorfahrt missachtet.

Kurz vor der Lechbrücke hat sich am Samstag um etwa 18.15 Uhr auf der B16 bei Genderkingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Mopedfahrer wollte aus einer untergeordneten Straße auf die B16 auffahren und hätte, so die Polizei, "dem fließenden Verkehr gemäß Verkehrszeichenregelung die Vorfahrt gewähren müssen". Er übersah allerdings aus Unachtsamkeit einen bereits auf der B16 in Richtung Donauwörth fahrenden Wagen - es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von gut 7500 Euro.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher zog sich durch die Kollision leichtere Verletzungen zu und musste aufgrund von Knie- und Bauchschmerzen im Krankenhaus Donauwörth kurzfristig behandelt werden. (AZ)

