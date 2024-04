Wasserversorgung: Genderkingen prüft 50 Jahre alten Bescheid

Plus Genderkingen klagt gegen die Förderung des Wassers durch den Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum.

Mit einem 21 Seiten starken Schriftsatz hat der Anwalt der Gemeinde die Klage gegen die für 30 Jahre bewilligte Förderung durch den Zweckverband Wasserversorgung Frän­ki­scher Wirtschaftsraum (WFW) begründet, berichtete Bürgermeister Leonhard Schwab jüngst dem Gemeinderat.

In erster Linie geht es der Kommune um die Übernahme von Mehrkosten für die Abwasserentsorgung. Schwab berichtete, dass der Zweckverband – er ist ebenfalls am Verwaltungsgericht vorstellig geworden – bereits 1974 gegen den damals für 50 Jahre erteilten Bescheid geklagt habe. Man recherchiere jetzt, ob die Klage damals abgewiesen oder zurückgezogen wurde, denn der Verband habe schließlich die Ausgleichszahlungen mit einer Vereinbarung geleistet.