Genderkingen/Wörnitzstein

vor 32 Min.

Rauchendes Flugzeug im Sturzflug löst Suchaktion im Raum Donauwörth aus

Plus Ein Flieger, der scheinbar in Not ist, sorgt im Raum Donauwörth für einen Notruf. Was die Suchaktion der Polizei ergibt.

Von Wolfgang Widemann

Ein vermeintliches Flugzeugunglück hat am Donnerstagabend im Raum Donauwörth für Aufregung gesorgt. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nichts passiert war. Vielmehr handelte es sich um einen Kunstflieger, dessen Künste am Himmel zu sehen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen