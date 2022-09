Genderkingen

vor 40 Min.

Zwischenbericht gibt Aufschluss: So passierte der Absturz bei Genderkingen

Plus Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat jetzt ihren Zwischenbericht herausgegeben. Wie es am 12. Juni zum Unglück auf dem Flugplatz Genderkingen kommen konnte.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Als sich am Spätnachmittag des 12. Juni dieses Jahres eine Propellermaschine des Typs "Mooney" (Baujahr 2004) bei Genderkingen in einen Acker bohrte, mussten die Einsatzkräfte zunächst vom Schlimmsten ausgehen. Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste aus einem weiten Umkreis rückten in großer Zahl zur Unglücksstelle an, auch Rettungshubschrauber und Notärzte waren im Einsatz. Doch die Insassen des Leichtflugzeugs hatten Glück im Unglück und konnten das Wrack aus eigener Kraft verlassen. Alle drei – der 58-jährige Pilot, ein 21 Jahre alter Fluggast und eine annähernd gleichaltrige Frau – kamen mit geringfügigen Blessuren davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen