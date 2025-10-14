Geparktes Auto wird beschädigt: Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Montag in Donauwörth einen Unfall gebaut und sich aus dem Staub gemacht. Opfer ist laut Polizei eine 56-Jährige, die ihr Auto in der Zeit von 7 bis 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Sonnenstraße abstellte.

Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses am linken hinteren Kotflügel verkratzt und eingedellt. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Inspektion Donauwörth zu wenden. Telefon: 0906/706670. (AZ)