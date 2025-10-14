Icon Menü
Geparktes Auto in Donauwörth beschädigt: Verursacher flüchtet

Donauwörth

Geparktes Auto wird beschädigt: Unfallflucht

In Donauwörth baut ein Unbekannter einen Unfall und flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Donauwörth.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Donauwörth. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Montag in Donauwörth einen Unfall gebaut und sich aus dem Staub gemacht. Opfer ist laut Polizei eine 56-Jährige, die ihr Auto in der Zeit von 7 bis 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Sonnenstraße abstellte.

    Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses am linken hinteren Kotflügel verkratzt und eingedellt. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Inspektion Donauwörth zu wenden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

