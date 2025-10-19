Cannabis-Aufzuchtstation und Waffen in Wohnung

Was bei einer Wohnungsdurchsuchung im südlichen Landkreis Donau-Ries im Mai 2025 zum Vorschein kam, brachte einem jungen Mann gehörigen Ärger mit der Justiz ein. Die Polizisten fanden nicht nur Drogen, sondern auch Waffen. Dies hatte zur Folge, dass sich der 28-Jährige nun vor dem Schöffengericht Nördlingen mit einer Anklage wegen des bewaffneten Handels mit Cannabis konfrontiert sah.

Damit ging es für den Mann von vorneherein um einiges, handelt es sich doch um einen Verbrechenstatbestand, für den das Strafgesetzbuch im Falle einer Verurteilung eine Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren vorsieht. Oder anders ausgedrückt: Ein Angeklagter kann da ganz schnell im Gefängnis landen. Darauf wies die Vorsitzende Richterin Ruth Roser den 28-Jährigen während des Prozesses hin.

Angeklagter betreibt Cannabis-Aufzuchtstation im südlichen Landkreis Donau-Ries

Staatsanwalt Markus Klatt und ein Beamter der Kripo Dillingen, der als Zeuge geladen war, listeten das Ergebnis der Razzia im Mai auf: In den Räumen der Wohnung betrieb der 28-Jährige eine Cannabis-Aufzuchtstation. Die Ermittlungen waren durch einen Hinweis aus dem Umfeld des Mannes in Gang gekommen. Die Beamten fanden 219 Gramm Marihuana, das insgesamt fast 21 Gramm des Wirkstoffs THC enthielt. Dies ist laut Gesetz eine nicht geringe Menge, was sich strafverschärfend auswirkt. Vier Cannabispflanzen gediehen in der Wohnung. Staatsanwalt Klatt warf dem Angeklagten vor, der habe die eine Hälfte des Stoffs gewinnbringend weiterverkaufen und die andere Hälfte für sich behalten wollen. Was erschwerend hinzukam: In unmittelbarer Nähe des Rauschgifts entdeckten die Polizisten in den Räumen eine geladene Luftdruckpistole und einen Baseballschläger.

Angesichts der Umstände war es für den 28-Jährigen ratsam, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Dies war nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung denn auch von dem Angeklagten zu hören. Unter anderem deshalb konnte das Gericht einen minderschweren Fall des bewaffneten Handels annehmen, wodurch sich der Strafrahmen nach unten verschieben ließ. Ergebnis: Das Schöffengericht verurteilte den Mann, der bis dahin strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war, zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung.

Bezüglich des Strafmaßes herrschte absolute Einigkeit im Saal. Auch Staatsanwalt Klatt und Verteidiger Roland Aigner hatten auf eineinhalb Jahre plädiert. Die Prozessbeteiligten nahmen das Urteil an. Somit wurde dieses sogleich rechtskräftig.