Drogendeal im Landkreis: Gericht verurteilt jungen Mann zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe

Die Drogenfahnder der Dillinger Kriminalpolizei ermittelten bereits ein halbes Jahr lang zu einem größeren Komplex, dann standen sie im Winter 2024 in den frühen Morgenstunden vor der Wohnung einer Familie im südöstlichen Landkreis. Mit Hilfe des Unterstützungskommandos (USK) durchsuchten sie die Räume und wurden dabei in einem abgesperrten Zimmer fündig. Es gehörte dem Bruder des eigentlichen Verdächtigen. Dort waren deponiert: ein Gramm Kokain im Kleiderschrank, ein Haschischbrocken mit 22 Gramm auf dem Schreibtisch sowie mehrere Mengen Marihuana – nämlich zwei Dosen mit 20 Gramm und drei Gramm Dolden. Unter dem Bett befand sich zudem eine Tasche mit vier abgepackten Beuteln Cannabis mit insgesamt 260 Gramm. Des Weiteren: zwei Feinwaagen, einen Baseballschläger, 430 Euro Bargeld in kleiner Stückelung sowie weitere Utensilien in einem anderen Raum und eine Aufzuchtanlage.

Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex sind laut Kriminalpolizei abgeschlossen. Dabei wurde gegen elf Verdächtige ermittelt, drei davon sitzen bereits in Haft. Die Ermittler stellten insgesamt 2,5 Kilogramm Haschisch sicher, ein halbes Kilo Cannabis und 50 Gramm Kokain. Nun fand vor dem Nördlinger Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Ruth Roser der Prozess gegen den jungen Mann aus dem Südosten des Landkreises statt, in dessen Zimmer die Polizei, wie eingangs genannt, das Rauschgift gefunden hatte.

Die Staatsanwaltschaft ging von Dealen aus

Staatsanwalt Robert Birkner warf dem Angeklagten Besitz von Betäubungsmitteln vor (Kokain), bewaffnetes Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge (der Baseballschläger) sowie den nicht erlaubten Besitz von Cannabis in einer Menge von mehr als 60 Gramm (der legale Eigenbedarf). Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte 75 Prozent des Cannabis mit Gewinn weiterverkaufen wollte.

Der junge Mann war nur zu einem kleinen Teil geständig: Er räumte ein, dass ihm das Kokain gehörte. Das Handeltreiben stritt er freilich ab. Die Tasche mit der großen Menge unter seinem Bett stamme von einem Bekannten, der sie am Tag vor der Hausdurchsuchung bei ihm zur Aufbewahrung vorbeigebrachte habe und sie wieder abholen wollte. Der Angeklagte sagte, er habe nicht gewusst, was in der Tasche war, sondern sie einfach so unter seinem Bett verwahrt. Staatsanwalt Birkner wurde deutlich: „Wenn Sie auch nur ansatzweise wollen, dass wir Ihnen die Geschichte mit dem ominösen Mann abkaufen und mit dem Cannabis unter dem Bett, müssen Sie den Namen nennen.“ Das tat der Angeklagte jedoch auch auf dringendes Anraten seiner Verteidigerin Bettina Anselstetter nicht.

Waffe oder Spielgerät?

Zum Baseballschläger, der offen im Raum stand und nahe bei den Drogen gefunden wurde, gab der Angeklagte an, dass dieser aus Grundschulzeiten stamme, als er Völkerball damit gespielt habe. Als das USK morgens fünf Mal gegen seine Zimmertür von außen getreten habe, habe er diesen schnell hervorgekramt, um sich gegen die unbekannten Eindringlinge zu verteidigen. Ein Baseballschläger zu Verteidigungszwecken - das Gericht sah sich in seiner Annahme einer Waffe, und nicht eines Spielgeräts, bestätigt. Das Cannabis auf dem Schreibtisch sei ihm ärztlich verschrieben worden, meinte der Angeklagte - ein Wirkstoffgutachten widerlegte diese Behauptung, da das THC höher konzentriert war als in medizinalem Cannabis. Zwei Kriminalbeamte sagten aus und einer gab an, dass der Familienname des Angeklagten in der Szene bekannt sei.

Staatsanwalt Birkner beantragte – unter Berücksichtigung einer einschlägigen Vorstrafe – eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Die Version, dass ein ominöser Dritter vorgeschoben werde, dem die Drogen in echt gehörten, höre Birkner oft, es sei eine „dreiste Lüge“, „er hat sich um Kopf und Kragen geredet.“ Ohne das „unsägliche Konsumcannabisgesetz“, so Birkners beiläufiger Kommentar, hätte der Angeklagte in Untersuchungshaft gesessen und sähe sich nun vor dem Landgericht mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren konfrontiert.

Die Verteidigerin: Das Handeltreiben ist nicht erwiesen

Verteidigerin Bettina Anselstetter beantragte ein Jahr auf Bewährung. Ihrer Ansicht nach sei das Handeltreiben nicht erwiesen: Es habe keine Handy-Auswertung gegeben und somit keine Chatnachrichten, in denen Deals und Preise abgesprochen worden wären. Eine spurentechnische Untersuchung des 260-Gramm-Beutels sei nicht erfolgt und auch die Herkunft des Geldes stehe nicht fest.

In seinem Letzten Wort sagte der Angeklagte mit Tränen im Gesicht, dass es ihm leid tue und er sprach von seiner Mutter, um die er sich kümmern müsse.

Das Schöffengericht erkannte den jungen Mann in allen Anklagepunkten für schuldig und verurteilte ihn zu zwei Jahren und vier Monaten Haft. Richterin Roser erklärte, dass die Indizien für ein Handeltreiben ausreichend seien: die große Menge, die in Beuteln portioniert war, die beiden Feinwaagen, die abgesperrte Zimmertür und die typische Stückelung des gefundenen Bargelds. Die Hintermänner in dem Komplex handelten mit Haschisch, Cannabis und Kokain und alle drei Drogen habe man beim Angeklagten gefunden. Es hätten also Beziehungen bestanden und er sei in ein Verteilernetz eingebunden gewesen – daran hatte das Gericht keine Zweifel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.