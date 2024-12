Wohnwagen-Diebstahl bei Fendt Caravan: Geschäftsführer spricht von „Weihnachtsbestellung“

In einem Punkt ist sich Andreas Dirr absolut sicher. Der „Besuch“ einer Diebesbande im Werk von Fendt Caravan in Mertingen/Bäumenheim am Sonntagabend war kein Zufall und auch keine spontane Aktion. Die fünf mutmaßlichen Täterinnen und Täter kümmerten sich nach Ansicht des Geschäftsführers um „eine Bestellung vor Weihnachten“. Die bestand aus drei hochwertigen Wohnwagen. In dem nicht alltäglichen Fall werden weitere erstaunliche Details bekannt.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Caravan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fendt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis