Geschwindigkeitskontrollen in Itzing: Sattelzugfahrer mit hohen Bußgeldern erwischt

Monheim

Zwei 40-Tonner sind deutlich zu schnell bei Monheim unterwegs

Statt Tempo 60 fuhren hatten beide Fahrer auf 85 Stundenkilometer beschleunigt. Das hat Folgen.
    Die Polizei kontrollierte zwischen Monheim und Buchdorf. Dabei gab es mehrere Beanstandungen. Foto: Jan Woitas/dpa, Symbolfoto

    In den frühen Morgenstunden des Donnerstags führten Beamte der PI Donauwörth auf der Bundesstraße 2 sowohl bei Monheim-Nord als auch bei Itzing Geschwindigkeitskontrollen per Laserhandmessgerät durch. Insgesamt hielten sich die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern sowie 60 Stundenkilometern. Allerdings mussten in der Ortsdurchfahrt Itzing um 0.33 Uhr und 0.58 Uhr zwei Sattelzugfahrer mit jeweils 85 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 60 angehalten und angezeigt werden. Für die beiden polnischen sowie tschechischen Staatsangehörigen ist nun ein Bußgeldverfahren mit jeweils knapp 180 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister die Folge. Zudem wurden Fahrzeuge und Ladungen der 40-Tonner kontrolliert. (AZ)

