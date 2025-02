So kommen Sie fit durch den Fasching

Bis zum Aschermittwoch – dieses Jahr am 5. März – geht es auf Faschingsbällen und -umzügen hoch her. Denjenigen, die auch am Tag nach einer Faschingsfeier fit sein und sich gesund fühlen wollen, rät die AOK Donau-Ries, auf alkoholische Getränke möglichst zu verzichten und beruft sich dabei auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). „In ihrer aktuellen Neubewertung kommt die DGE zu dem Schluss, dass es keine sichere Menge für einen unbedenklichen oder risikofreien Alkoholkonsum gibt“, erklärt Ernährungsexpertin Cornelia Zink. Auch kleinste Mengen können demnach das Risiko für Erkrankungen erhöhen. Alkohol stellt einen Risikofaktor für rund 200 Krankheiten dar, insbesondere für Adipositas (starkes Übergewicht), Diabetes, Krebserkrankungen und Demenz sowie für Erkrankungen von Leber, Herz und Gefäßsystem.

Spaß haben ohne Promille

„Es steht nirgendwo geschrieben, dass man die Einladung zum Alkoholtrinken annehmen muss“, sagt Zink. Wenn jemand alkoholische Getränke höflich, aber bestimmt ablehnt, ist dafür auch keine Begründung nötig. Ausgehen, Lachen und Tanzen macht auch ohne Promille Spaß. „Alkoholfreie Alternativen löschen besser den Durst, schmecken gut – und man behält einen klaren Kopf“, ist Zink überzeugt. Sogenannte Mocktails, Cocktails ohne Alkohol, erfreuen sich steigender Beliebtheit, sei es auf privaten Faschingsfesten oder in der Gaststätte, nicht zuletzt bei denen, die nach dem Feiern mit dem Auto nach Hause fahren wollen.

Mocktails „ohne“ sehen aus wie Cocktails „mit“

Mocktails versprechen den gleichen Genuss wie alkoholhaltige Cocktails. Oft unterscheiden sie sich nur durch die Zugabe von Alkohol. „Allerdings sind fast alle Mocktails Zuckerbomben mit reichlich Frucht- oder Haushaltszucker“, warnt Zink und empfiehlt, auf der Faschingsparty zwischendurch öfters zu „Wasser pur“ zu greifen – vor allem, wenn man beim Tanzen und Feiern ordentlich ins Schwitzen kommt. Zum Ausprobieren empfiehlt die Ernährungsexpertin zwei Mocktails, die bekannten Originalen nachempfunden sind:

Virgin Hugo

Zutaten für zwei Gläser

Eiswürfel oder zerstoßenes Eis (nach Belieben)

100 ml alkoholfreier Sekt

2 EL Holunderblütensirup

100 ml Mineralwasser (sprudelnd)

Deko: 2 Scheiben Limette, etwas frische Pfefferminze

Eis in die Gläser geben, mit je 50 ml alkoholfreiem Sekt und Mineralwasser sowie 1 EL Sirup auffüllen. Mit Minze und Limettenscheibe dekorieren.

Virgin Spritz

Zutaten für 4 Gläser

Eiswürfel oder zerstoßenes Eis (nach Belieben)

200 ml alkoholfreier Sekt

100 ml alkoholfreier Bitter-Aperitif

100 ml Orangensaft

200 ml Mineralwasser (sprudelnd)

4 Orangenscheiben

4 Gläser nach Belieben mit Eis vorbereiten und gleichmäßig mit den Getränken auffüllen. Mit je einer Orangenscheibe dekorieren. (AZ)