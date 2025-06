Veganer Biergarten in Donauwörth kann nun doch nicht öffnen

Ein veganer Pop-up-Biergarten in idyllischer Lage an der Promenade: Viele hatten sich auf diese Neuheit in Donauwörth gefreut, doch nun wird daraus nichts. Mit großem Bedauern müssen die beiden Betreiberinnen der „Frechen Erbse“, Katrin Gleißner und Sonja Friedrich, ihren Fans absagen. Aus gesundheitlichen Gründen fällt die Köchin aus und damit gibt es niemanden, der die Kulinarik stemmen könnte. „Wir haben uns jetzt tagelang den Kopf zerbrochen, aber es gibt keine Lösung“, bittet Katrin Gleißner um Verständnis und ist selbst traurig über die Absage.

Kaffee, Kuchen und Getränke

Es gibt nun lediglich im Event-Garten am Ochsentörl, dem geplanten Schauplatz für den veganen Biergarten, eine abgespeckte Form. Statt fünf Wochenenden werden dort zumindest am kommenden Samstag, 28. Juni, und am Sonntag, 29. Juni, im Rahmen der Gesundheitstage und des Tags der offenen Gartentür Kaffee und Kuchen sowie Getränke kredenzt. Der Garten hat dann von 12 bis 22 Uhr geöffnet. (wüb)