Streit, Schläge ins Gesicht und Fußtritte: Polizei muss mehrmals zu Wohnheim ausrücken

In der Nacht zum Mittwoch kam es in Riedlingen zu mehreren Polizeieinsätzen in und vor einem Wohnheim in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße. Gegen 22.40 Uhr eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Familien derart, dass laut Polizeibericht der Rettungsdienst alarmiert werden musste. Unter anderem kam es dem aktuellen Erkenntnisstand zu mehreren Schlägen ins Gesicht sowie Fußtritten.

Die Beamten konnten die Streitparteien trennen und nahmen gegen zwei Frauen (34 und 39 Jahre) Strafanzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf. Gegen 2.55 Uhr schlug ein 30-jähriger Mann einem Sicherheitsbediensteten ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine Verletzung an der Lippe. Während der Anzeigenaufnahme gab der 30-Jährige an, ebenfalls geschlagen worden zu sein. Hier konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurde aufgenommen. (AZ)