Mann schlägt Kind eines Mitbewohners in einer Gemeinschaftsunterkunft

Am Sonntagmittag gegen 12.05 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth. Nach Angaben der Beamten bedrohte dort den aktuellen Erkenntnissen zufolge ein 51-jähriger Mann das Kind eines 27-jährigen Mitbewohners. Dieser schlug daraufhin dem 51-Jährigen so stark mit der Faust in das Gesicht, dass ein Rettungswagen den Geschädigten in die Donau-Ries-Klinik einliefern musste. Der 51-Jährige wies bei einem folgenden Alkoholtest einen Wert von rund 2,2 Promille auf. Beamte der Donauwörther PI nahmen wechselseitige Strafverfahren wegen Bedrohung sowie vorsätzlicher Körperverletzung auf. (AZ)

Gemeinschaftsunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tatzeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis