Gewalttätiger Konflikt in Gemeinschaftsunterkunft: Mann bedroht Kind, verletzt Nachbarn

Donauwörth

Mann schlägt Kind eines Mitbewohners in einer Gemeinschaftsunterkunft

Ein 27-Jähriger schlägt einen 51-Jährigen mit der Faust krankenhausreif. Der Geschädigte hatte zur Tatzeit 2,2 Promille Alkohol intus.
    • |
    • |
    • |
    Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es in einer Donauwörther Gemeinschaftsunterkunft.
    Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es in einer Donauwörther Gemeinschaftsunterkunft. Foto: Alexander Kaya, Symbolbild

    Am Sonntagmittag gegen 12.05 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth. Nach Angaben der Beamten bedrohte dort den aktuellen Erkenntnissen zufolge ein 51-jähriger Mann das Kind eines 27-jährigen Mitbewohners. Dieser schlug daraufhin dem 51-Jährigen so stark mit der Faust in das Gesicht, dass ein Rettungswagen den Geschädigten in die Donau-Ries-Klinik einliefern musste. Der 51-Jährige wies bei einem folgenden Alkoholtest einen Wert von rund 2,2 Promille auf. Beamte der Donauwörther PI nahmen wechselseitige Strafverfahren wegen Bedrohung sowie vorsätzlicher Körperverletzung auf. (AZ)

