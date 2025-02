Die zweitägige Gewerbeschau in Wemding am Wochenende 5./6. Juli wirft bereits ihre Schatten voraus. Bei der jetzigen Generalversammlung des Gewerbeverbands stand diese Veranstaltung im Mittelpunkt und die Geschäftsleute wurden über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informiert. Die Leistungsschau findet wie 2022 im Industriegebiet am Stadelmüllerweg statt.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbeschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis