Das neue Christkind in Wemding: Gewerbeverband lüftet Geheimnis

Es ist Vorweihnachtszeit und damit ist in Wemding klar: Es gibt auch wieder ein neues Christkind. Bei stürmischen Böen, aber immerhin trockener Witterung, wurde am Freitagabend die neue Himmelsbotin Lea Metzner präsentiert. Die Spannung im Vorfeld war groß und viele Menschen strömten zum Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt.

Bevor bekanntgegeben wurde, wer das inzwischen 14. Wemdinger Christkind ist, wurden die Besucherinnen und Besucher noch etwas auf die Folter gespannt. Das Duo Pluspunkt stimmte weihnachtliche Lieder an und Projektleiterin Alica Mayer betrat mit einer kleinen Engelschar die Bühne. Mayer freute sich über das rege Interesse. Bürgermeister Martin Drexler bedankte sich beim Gewerbeverband Wemding für die Aktion und bezeichnete das neue Christkind als das „zuletzt bestgehütete Geheimnis“ in der Stadt. Alina Seebauer, die im vorigen Jahr dieses Amt ausübte, erinnerte sich an viele schöne Begegnungen, besonders in den Kindertageseinrichtungen sowie den Seniorenheimen. Insgesamt absolvierte sie etwa 50 Auftritte. „Es war mir eine große Ehre“, blickte Alina Seebauer zurück. Die rund 400 Euro an Spenden, die sie als Christkind erhalten hat, gingen an den Freizeittreff und die Ergotherapie der Lebenshilfe Donau-Ries.

Lea Metzner ist das neue Christkind in Wemding

Dann war es soweit: Aus einem Fenster des historischen Rathauses zeigte sich das neue Christkind erstmals, winkte den Zuschauern zu und verteilte Goldstaub. Begleitet von den kleinen Engeln bahnte sich das Christkind den Weg zur Bühne. Dort wurde die junge Frau von Alica Mayer als Lea Metzner aus Wemding vorgestellt. Die 24-Jährige verlas einen adventlichen Prolog, in dem auch Wemdinger Sehenswürdigkeiten sowie namhafte Persönlichkeiten der Stadt vorkamen, beantwortete erste Kinderfragen und drehte eine Runde über den Marktplatz.

In ihrer Bewerbung hatte Lea Metzner angegeben, dass sie ein riesiger Weihnachtsfan sei und bei ihr bereits ab Anfang November Plätzchen gebacken sowie Weihnachtsfilme geschaut und -lieder gehört werden. Diese für sie schönste Zeit des Jahres wolle sie gerne mit anderen Menschen teilen. Als Christkind könne man viele Weihnachtsmärkte, Einrichtungen oder Vereinsfeiern besuchen und den anwesenden Personen eine Freude bereiten. Für die kommenden Wochen wünscht sich Lea Metzner, „dass alle Menschen eine fröhliche, ruhige und gesunde Adventszeit und schließlich auch schöne Feiertage mit ihren Liebsten verbringen können“. Und gerade mit Blick auf die Kinder meinte sie: „Alle Weihnachtswünsche sollen in Erfüllung gehen.“ Auch „weiße Weihnachten“ würde das neue Wemdinger Christkind gerne sehen.

Lea Metzner kann sich über Gutscheine im Gesamtwert von rund 1500 Euro sowie ein professionelles Fotoshooting freuen. Bis Weihnachten warten auf sie nun Dutzende Termine. Wer das Wemdinger Christkind kostenlos für weihnachtliche Vereins- oder Betriebsfeiern sowie soziale Einrichtungen buchen möchte, kann sich bei Projektleiterin Alica Mayer melden, Telefon: 0171/1211725. Freiwillige Spenden, die das Christkind erhält, kann auch Lea Metzner für einen guten Zweck ihrer Wahl verwenden.