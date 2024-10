Lernen Sie Kürbisschnitzen bei Künstlerin Melanie Ward

Leuchtende Gesichter - mal gruselig, mal eher putzig - strahlen in diesen Tagen wieder vor Haustüren, an Gartenzäunen und anderen Orten, wo sie gerne als herbstliche Dekoration verwendet werden. Kürbisgeister sind ein Brauch, der sich inzwischen auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. Ursprünglich aus dem keltischen Irland kommend, hat sich Halloween über die USA auch in unserer Region ein Stück weit durchgesetzt. Spätestens zum 31. Oktober gibt es in zahlreichen Familien dann auch geschnitzte Kürbisse, die - von innen erleuchtet - ihre Grimassen in der Dunkelheit schimmern lassen.

Es muss nicht immer gruselig sein: Auch die sieben Zwerge können einen Kürbis zieren.

Eine wahre Meisterin der Kürbisschnitzerei ist Melanie Sophie Ward aus dem Kaisheimer Ortsteil Gunzenheim. Unter den Händen der gebürtigen Amerikanerin entstehen Jahr für Jahr bemerkenswerte Motive: der filigrane Kopf eines Tigers, das elegante Konterfei Audrey Hepburns, die bösen Clown-Fratzen aus den Horror-Filmen „Joker“ und „Es“, der zähnefletschende Skar aus „Der König der Löwen“, die drolligen Gesichter der sieben Zwerge, das markante Konterfei der Prinzessin Neytiri aus Avatar oder der furchterregende Captain Davy Jones aus „Fluch der Karibik“. Faszinierend sind sie allesamt. Deutlich erkennbar, höchst virtuos und voller dramatischer Effekte.

Die gebürtige Amerikanerin Melanie Sophie Ward versteht sich auf die Kunst des Kürbis-Schnitzens.

Melanie Ward ist von klein auf mit der Kunst des Kürbis-Schnitzens aufgewachsen und wird ihre Fähigkeiten, verbunden mit Tricks und Kniffen, nun auch an unsere Leserinnen und Leser weitergeben. Unsere Redaktion verlost einen Schnitzkurs bei für zwei Einzelpersonen. Er findet statt am kommenden Samstag, 19. Oktober, ab 12 Uhr. Zwei unserer Leser dürfen sich tief in die Materie des Kürbisschnitzens einführen lassen und am Ende ihr Wunsch-Motiv mit nach Hause nehmen. Melanie Ward stellt neben ihrem Know How auch alles an Materialien und Werkzeug zur Verfügung. Vom Kürbis bis zu Skalpell, Minisäge, Löffel und Stichel ist alles im Atelier der 37-Jährigen vorhanden. Sie hat aus ihrem Hobby mittlerweile mehr gemacht und sich mit ihrem Atelier „Ward Carving Art“ nebenberuflich auch selbstständig gemacht.

Unverkennbar Marilyn Monroe: Die Schauspielerin und Sängerin war ebenfalls eines der Motive von Melanie Ward.

Außerdem fertigt Melanie Ward für unsere Redaktion mehrere Kürbisse, die wir dann unter unseren Lesern versteigern dürfen. Der Erlös geht jeweils zugunsten der „Kartei der Not“, des Leserhilfswerks unserer Zeitung. Über die Versteigerung werden wir gesondert berichten.

info: Die Donauwörther Zeitung verlost zweimal einen Kürbis-Schnitzkurs bei Melanie Ward für jeweils eine Person. Er findet am Samstag, 19. Oktober, statt. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@donauwoerther-zeitung.de mit dem Inhalt „Kürbis“ sowie Ihrem Namen, Adresse und einer Telefonnummer unter der Sie am Freitag Vormittag (18. Oktober) erreichbar sind. Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. Oktober, 15 Uhr. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise Art. 13 DSGVO, augsburgerallgemeine.de/datenschutz, Tel. 0821/777-2355.

Furchterregend: Captain Davy Jones aus dem Film „Fluch der Karibik"