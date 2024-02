Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Tausende demonstrieren gegen Hass und Hetze – wie geht es jetzt weiter?

Plus 5000 Menschen kamen zur Kundgebung in Donauwörth, 2700 in Nördlingen. Die Organisatoren sagen, dass die Aktionen nicht die letzten im Donau-Ries-Kreis waren.

Von Thomas Hilgendorf

" Donauwörth steht auf" - das war das Motto der Demonstration gegen Hass und Hetze am Sonntag in der Innenstadt. Und Donauwörth stand auf: Bis zu 5000 Menschen säumten die Straßen, die Reichsstraße war dabei vom Fuggerhaus am oberen Ende bis hinunter zum Rathaus voll mit Demonstrierenden. In Nördlingen waren zuvor etwa 2700 Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen. Angesichts der anstehenden Europawahl sowie den Landtagswahlen im Osten stellt sich nun die Frage: War es das mit den Demos gegen Extremismus in der Region oder war das erst der Auftakt?

Am Tag danach ist Bärbel Stahl hörbar erleichtert. Alles sei gut gegangen, eine Demo mit so vielen Teilnehmern in einer 20.000 Einwohner-Stadt organisiere man ja nicht alle Tage. Es war kaum absehbar, wie viele Interessierte und Engagierte kommen würden, nachdem bereits in Augsburg (gut 25.000 Teilnehmer) und Nördlingen kurz vorher demonstriert worden war. Gerechnet hatten die Organisatoren bei den ersten Planungen mit 1000 Demonstrationsteilnehmern.

