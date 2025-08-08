Landkreis Donau-Ries Gesundheits-Tipps zu Gicht: Wenn es in den Gelenken brennt wie Feuer

AOK-Ernährungsexpertin Cornelia Zink schildert, wie Gicht entsteht und wie jeder vorbeugen kann. Außerdem beantwortet sie die Frage, was im Akutfall zu tun ist.