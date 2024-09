Glasfaser-Ausbau mit Firma in Wemding ist geplatzt

Es hörte sich so gut an. Vor knapp zwei Jahren informierten die Stadt Wemding und die Firma Glasfaser plus die Öffentlichkeit über eine Vereinbarung, wonach alle rund 1800 Adressen mit insgesamt rund 2900 Haushalten in der Kernstadt ein Glasfaserkabel ans Grundstück erhalten sollen. Dies werde bis Anfang 2025 geschehen. Das Unternehmen agiere „eigenwirtschaftlich“, trage also die Kosten für das Breitband-Netz. Passiert ist bisher nichts, zumindest fanden keine Bauarbeiten statt. Seit Dienstagabend ist klar: Das Projekt ist geplatzt.

In einem „Offenen Brief“, der auch die Kommune erreichte, teilte das Unternehmen, das die Telekom und ein australischer Investor betreiben, nun mit, das Vorhaben verschieben zu wollen. Gleichzeitig erhebt Glasfaser plus Vorwürfe gegen die Stadt. Grundsätzlich plane man, „auch Wemding mit dem Netz der Zukunft zu erschließen“. Jedoch sei der Ausbau von Glasfaser-Infrastruktur ein „hochkomplexer Prozess“, der „maßgeblich von vielen externen Faktoren beeinflusst wird“. Die aktuelle Marktsituation sei vor allem aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten der Bauwirtschaft und der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung „sehr herausfordernd“. Als Reaktion darauf habe man „eine Reihe von pragmatischen Lösungsansätzen entwickelt, um den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Wemding trotz der zahlreichen Herausforderungen dennoch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zeitnah zu starten“.

Firma: Stadt Wemding hat offenbar kein Interesse mehr

Um diese „Ansätze“ zu realisieren, sei man auf eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ mit der Stadt angewiesen und habe um ein „konstruktives Gespräch“ gebeten. Jedoch, so schreibt das Unternehmen: „Zu unserem Bedauern haben wir keine Bereitschaft zur Mitwirkung erfahren, sodass sich für uns ein klares Bild ergibt: Die Stadt Wemding scheint kein Interesse an weiterführenden Gesprächen zur Entwicklung von Lösungsansätzen zur Realisierung des Glasfaser-Ausbaus vor Ort zu haben.“ Deshalb sieht sich die Firma gezwungen, den ursprünglich kommunizierten Baustart für Wemding zu verschieben.

Der Wemdiger Bürgermeister Martin Drexler zeigt sich enttäuscht und empört über das Verhalten von Glasfaser plus. Gegenüber unserer Redaktion erklärt er, die Kommune sei lange hingehalten worden. In der „Gemeinsamen Erklärung“ vom Oktober 2022 sei eigentlich vereinbart worden, die Firma würde im April 2024 mit dem Netzausbau starten. Seit Herbst 2023 hätten die städtischen Gremien das Unternehmen intensiv gedrängt, die notwendigen Vorbereitungsarbeiten durchzuführen, den vereinbarten Termin und die Erklärungen bezüglich der Kostentragungspflicht einzuhalten.

Wemdinger Bürgermeister: Glasfaser plus hält Gemeinsame Erklärung nicht ein

Zuletzt, so Drexler, habe Glasfaser plus alles „komplett ändern“ wollen. Der Bürgermeister informierte am Dienstag den Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats über die Entwicklung und kam zu dem Ergebnis, die Firma werde die vor zwei Jahren unterzeichnete Erklärung nicht einhalten. Die Ratsmitglieder beauftragten deshalb einstimmig die Verwaltung damit, „einen neuen, regionalen Partner für die Breitbanderschließung zu suchen und für den Stadtrat die notwendigen Entscheidungsgrundlagen zu schaffen“.

Am Mittwoch ließ Martin Drexler unserer Redaktion folgende Stellungnahme zukommen: „Man hat momentan das Gefühl, dass vieles in Deutschland nicht mehr funktioniert. So hat man sich ja schon fast daran gewöhnt, dass die Bahn nicht mehr pünktlich kommt, wenn sie überhaupt fährt. Anscheinend darf man heute auch nicht mehr den Erklärungen eines bundesweiten Telekommunikationsunternehmens vertrauen. Das ist sehr schade, wie weit wir hier gekommen sind.“