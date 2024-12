Weihnachtsmarkt Harburg: Besucher bleiben trocken

In den Gassen der Harburger Altstadt war am Wochenende adventliche Stimmung angesagt. Am Samstagabend fand bis 23 Uhr der Glühweinmarkt statt. Bei diesem gab es Getränke-Kreationen wie zum Beispiel den „Verschwommenen Burgblick“ zu genießen. Hinzu kamen ein Weihnachtssingen in der Barbarakirche und andere Aktionen. Da es den ganzen Tag über geregnet hatte, war der Besucherandrang nicht ganz so groß.

Anders am Sonntag bei der „Selber-g‘macht-Weihnacht“. An über 40 Marktständen gab es handgefertigte Waren zu kaufen. In der Bücherei im Ströhlinhaus standen Weihnachtslesungen an, im Rathaus gab es eine Fotoausstellung zum Stadtfest im vergangenen Sommer, im Hertle-Haus einen Kunsthof. Viele Besucher bummelten durch das Harburger Zentrum und die Witterung blieb trocken.

Icon Galerie 24 Bilder Die "Selber g'macht"-Weihnacht lockte am Sonntag zahlreiche Besucher. Der Markt fand in der Harburger Altstadt statt. Hier Impressionen von dem Ereignis.

Die Verantwortlichen des Gewerbeverbands, Vorsitzender Martin Kilian und Projektleiter Matthias Schröppel, zeigten sich zufrieden. Der Nikolaus beglückte rund 200 Kinder mit Schokolade, von den Händlern gab es Schröppel zufolge positive Rückmeldungen. (wwi)