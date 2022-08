Auto gerät bei Pinkelpause von Fahrer bei Gosheim in Brand

Nahe Gosheim hält ein Mann mit seinem Pkw kurz an. Wenig später steht das Fahrzeug in Flammen. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz.

In der Nähe der Herbermühle bei Gosheim ist am frühen Freitagabend ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war ein 46-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit dem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der Stoffelmühle und den Anhauser Höfen unterwegs- Weil der Mann dringend austreten musste, hielt er am Straßenrand an. Als der Fahrer wenig später zu dem Wagen zurückkehrte, brannte an diesem der linke hintere Reifen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Zwar setzte der 46-Jährige einen Notruf ab, bis jedoch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gosheim und Huisheim eintrafen, stand der VW Tiguan komplett in Flammen.

Der Wagen bei Gosheim brannte lichterloh, bis die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte. Foto: Lena Schneider

Den Feuerwehren, die mit fast 50 Kräften anrückten, gelang es nach Angaben des Gosheimer Kommandanten Alfons Schneider, den Brand zu löschen. Neben dem Wasser aus den Tanks zweier Fahrzeuge sei auch hilfreich gewesen, dass nur etwa 30 Meter vom Brandort entfernt ein Unterflurhydrant verfügbar war.

Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 30.000 Euro. Der Fahrer blieb unversehrt. Ein Abschleppdienst transportierte den zerstörten Wagen ab. (wwi/AZ)