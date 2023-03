Autofahrerin streift bei Gosheim entgegenkommenden Bus

Bei einer Kollision mit einem Linienbus wird keiner der Fahrgäste verletzt. Dennoch sucht die Polizei Zeugen für den Unfall bei Gosheim.

Eine 33-jährige Autofahrerin war am Donnerstag auf der Staatsstraße von Gosheim in Richtung Wemding unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur Matthesmühle touchierte der Wagen mit dem linken Außenspiegel die Fahrerseite eines entgegenkommenden Linienbusses, der von einem 39-Jährigen gesteuert wurde. Es entstand ein Schaden laut Polizei Donauwörth von etwa 500 Euro. Weder die beiden Unfallbeteiligten noch die zehn Fahrgäste in dem Linienbus kamen zu Schaden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zu dem Unfallhergang konnte die Polizei keinen eindeutigen Verursacher ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

