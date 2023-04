Junge Frau stürzt beinahe komplett in geöffneten Kanal

Ein Unbekannter hatte den Kanaldeckel abgehoben und diese gefährliche Situation provoziert. Nun sucht ihn die Polizei.

Nach der Plattenparty am Samstag in Gosheim ging eine 25-Jährige am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zu Fuß zusammen mit ihrem Freund nach Hause. Plötzlich trat diese bei völliger Dunkelheit in einen geöffneten Kanaldeckel und konnte sich gerade noch mit den Händen abfangen, um zu verhindern, komplett in den Kanal zu fallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte offenbar ein bislang unbekannter Täter den Kanaldeckel vom Schacht genommen und somit diese Gefahrensituation verursacht. Die Beamten suchten die Jurastraße nach möglichen weiteren geöffneten Kanaldeckeln ab, fanden aber keine. Die 25-Jährige verletzte sich beim Sturz an der linken Hand und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der PI Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-11 zu melden. (AZ)