Mann stürzt bei Unfall nahe Gosheim von Elektrofahrrad

Nahe Gosheim ist ein 58-Jähriger mit dem Fahrrad verunglückt. Die Ehefrau beobachtet den Unfall

Ein Mann ist am Sonntagabend bei einem Fahrradausflug nahe Gosheim verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 58-Jährige aus dem Ries mit seinem E-Rad um 19.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim unterwegs. Als der Radler nach rechts in Richtung Mühlen abbiegen wollte, kam er in der Kurve ins Rutschen und stürzte. Grund dafür waren offenbar Kieselsteine, die auf der Fahrbahn lagen. Der Mann erlitt Prellungen und Platzwunden im Gesicht. Die Ehefrau fuhr hinter dem 58-Jährigen und wurde Zeugin des Unfalls. (AZ)