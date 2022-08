Gosheim

Statt in U-Haft zu sitzen, rast 43-Jähriger gegen einen Baum

Plus Schwer verletzt überlebt ein 43-Jähriger einen Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Eigentlich müsste er in U-Haft sitzen. Die Polizei findet ihn im Hotelzimmer.

Von Barbara Wild

Ein teures Auto zerschellt an einem Baum, der schwer verletzte Fahrer mit erheblichem Vorstrafenregister ist verschwunden und mitten in der Nacht kreisen Hubschrauber - das ist normalerweise der Stoff, aus dem TV-Krimis sind. Doch in diesem Fall handelte es sich um Ereignisse in einem Pfarrdorf im Landkreis Donau-Ries. Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 43-Jähriger ist mittlerweile gefasst. Dank moderner Technik und gewissenhafter Ermittlungsarbeit konnten die Behörden den Fall aber zügig klären.

