Unfall beim Ausfahren in Gosheim: Auto landet im Straßengraben

In Gosheim kam es am Vormittag zu einem Unfall, bei dem ein Wagen im Straßengraben landete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sachschaden und ein Auto im Graben sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstag gegen 8.55 Uhr in Gosheim passiert ist. Eine 46-jährige Frau fuhr laut Polizei gegen 8.55 Uhr aus der außerörtlichen Ausfahrt eines ehemaligen Firmengeländes in der Wemdinger Straße nach links in Richtung Wemding. Ein 35-jähriger Autofahrer, der aus Wemding herannahte, konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein starkes Ausweichen nach links verhindern. Dabei landete sein Wagen jedoch im Straßengraben und überfuhr unter anderem einen Überflurhydranten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zu einer Kollision der beiden Autos kam es nicht. Der Pkw des 35-Jährigen musste geborgen und abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Die aufnehmenden Beamten zeigten die 46-jährige Unfallverursacherin wegen Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)