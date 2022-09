Vier Schwarzfischer am Gosheimer Baggersee erwischt

Vier Männer angeln am Donnerstagabend im Gosheimer Baggersee. Dabei verstoßen sie gleich gegen mehrere Vorschriften.

Am Gosheimer Baggersee haben am Donnerstagabend gegen 19 Uhr vier Männer unerlaubterweise gefischt. Ein Zeuge hatte sich daraufhin bei der Polizei Donauwörth gemeldet. Als die Beamten am Ufer ankamen, fischten die vier Männer im Alter zwischen 38 und 48 Jahren mit vier Angelruten – zwei davon selbst gebastelt.

Keiner der Männer besaß einen Angelschein oder einen Angelerlaubnisschein für das Gewässer. Zudem hatten die vier Rumänen keinen Wohnsitz in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Angelruten sichergestellt und Strafanzeige erlassen. (AZ)