Volleyballerinnen der Sportfreunde Gosheim werden ungeschlagen Meister

KÜrzlich war es endlich so weit: Die Volleyballdamen der Sportfreunde Gosheim krönten ihre Saison mit einem ganz besonderen Erfolg. Ungeschlagen Meister – ein Titel, den nicht viele für sich beanspruchen können. Damit dürfen sich die Spielerinnen stolz „Meisterinnen der Kreisliga Nord der Saison 2024/ 25“ nennen und feiern den verdienten Aufstieg in die Bezirksklasse. Die Spielertrainerin Ann-Sophie Böswald führte ihre Mannschaft an die Tabellenspitze. Von Beginn an war das Team hochmotiviert und startete mit einer guten Trainingsvorbereitung in die Saison. Die technischen und taktischen Fortschritte haben sich die gesamte Saison über ausgezahlt. Nicht zu vergessen ist der außergewöhnliche Teamgeist, die unermüdliche Entschlossenheit und die Leidenschaft, mit der die noch junge Mannschaft auf dem Spielfeld agierte – all das hat maßgeblich zu diesem großartigen Erfolg beigetragen. Bereits am vorletzten Spieltag krönte sich die Mannschaft vorzeitig zum Meister. Am letzten Spieltag galt es dann, die perfekte Saison zu vollenden und die weiße Weste zu bewahren – und auch dieses Vorhaben wurde umgesetzt. Aus gegebenem Anlass gab es im Anschluss eine Meisterfeier für alle Fans und Unterstützer. Insgesamt gewannen die Mädels alle 16 Spiele und mussten von 52 gespielten Sätzen nur vier an die gegnerischen Mannschaften abgeben. Gespielt haben in dieser Saison für die SFG: Alicia Böswald, Anna Gail, Anna Nesselthaler, Ann-Sophie Böswald, Antonia Schneider, Christiane Foge, Julia Färber, Lara Fackler, Laura Hasmüller, Lea Seefried, Sophie Spenninger, Tina Heimhofer Das Team bedankt sich für die Unterstützung des Vereins und allen Volleyballbegeisterten während der gesamten Saison 2024/ 25! Die Damen freuen sich auf die kommende Saison in der Bezirksklasse!

