Gospelchor „Sternenfänger“ bewegt bei Konzert das Publikum

Gospel macht glücklich. Der „28. Donauwörther Notenkessel“ bot am Samstag erneut ein mitreißendes, inspirierendes Konzert mit einem ganz besonderen Gemeinschaftserlebnis. „Mit dem Notenkessel möchten wir einen Raum schaffen, in dem Begegnungen möglich sind, Begegnungen zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott“, betonte Organisator Hans-Georg Stapff in der komplett gefüllten Christuskirche. Stapffs „eigener“ Chor, die „Sternenfänger“, begeisterte mit modernen, gefühlvollen Liedern.

