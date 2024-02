Grenzebach erweitert Standort in Indien

Das Unternehmen Grenzebach gibt die offizielle Eröffnung seiner Standorterweiterung in Pune, Indien, bekannt. Mit diesem strategischen Schritt will das Unternehmen lokale Kunden noch besser bedienen und weiter in die Region und Asien investieren, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Dieser Anlass markiere einen bedeutenden Meilenstein für Grenzebach. Mit der Erweiterung plant das Unternehmen im ersten Schritt etwa 30 neue Arbeitsplätze. Der neu erweiterte Standort verfügt über 4500 Quadratmeter Fläche. "Wir freuen uns, unseren neuen Standort in Pune zu eröffnen und dieses bedeutsame Ereignis mit unseren Kunden, Gästen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu feiern", sagte Steven Althaus, CEO der Grenzebach Gruppe. "Diese Erweiterung spiegelt unser Engagement für die Region und unseren Entschluss wider, besten Service für unsere Kunden zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Investition in Pune unsere Position im Markt weiter stärken und uns ermöglichen wird, unsere Kunden in der östlichen Hemisphäre noch besser zu bedienen." (AZ)