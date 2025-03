Größere Warnschilder und neue Blinklichter am B25-Tunnel

In Geduld üben mussten sich am vorigen Donnerstag vom Nachmittag an die Verkehrsteilnehmer auf der B25 bei Harburg. In den beiden Tunnels standen nicht nur Reinigungsarbeiten an. Am Portal des Burgtunnels installierte ließ das Staatliche Bauamt Augsburg auch größere Warnschilder und Blinklichter anbringen. Damit soll eine Gefahrenstelle direkt hinter der Röhre entschärft werden.

Wie berichtet, ereignen sich auf der Bundesstraße an der Einmündung der Burgstraße immer wieder Unfälle. Wer in Richtung Nördlingen unterwegs ist und nach links zur Burg oder auf die Straße in Richtung Schaffhausen gelangen will, muss bei Gegenverkehr auf der B25 stehenbleiben. Eine Abbiegespur gibt es dort nicht. Grund: Die Fahrbahn verläuft gleich nach dem Tunnel auf einer Brücke, somit ist der Platz beschränkt.

Blinklichter sind am B25-Tunnel bei Harburg jetzt fest installiert

Vor einigen Wochen kamen zu den vor etwa zwei Jahren angebrachten Linksabbieger-Warnschildern beidseitig der Bundesstraße provisorische Blinklichter. Jetzt sind nach Auskunft von Matthias Opel, Leiter der für die Bundesstraßen im Landkreis Donau-Ries zuständigen Straßenmeisterei Nördlingen, die Leuchten fest installiert. Zudem wurden größere Schilder montiert. „Wir versuchen das Möglichste“, so Opel. LED-Verkehrszeichen im Tunnel kurz vor der Burgstraßen-Einmündung seien derzeit kein Thema. Dies liege an den hohen Kosten, die dafür fällig wären. Sie würden sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.