Große Linde in Wemding droht umzustürzen

Auf den ersten Blick ist es ein prächtiger Baum, der das Stadtbild westlich des historischen Zentrums von Wemding prägt. Die wohl rund 140 Jahre alte Linde, die auf Höhe des Häutbachturms an der Ecke Ludwigsgraben/Lindenweg steht, ist etwa 25 Meter hoch und ihre Krone hat einen Durchmesser von 11,50 Metern. Doch die Tage des Baumriesen sind gezählt. Er stellt eine Gefahr dar. Zu diesem Ergebnis sind Fachleute gekommen. Als erste Maßnahme hat die Stadt bereits die Straße vor der Linde für den Durchgangsverkehr gesperrt. An anderer Stelle in Wemding müssen gleich sieben alte Linden weichen.

