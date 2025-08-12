Große Müllsammelaktion „Donau Clean-Up“: Hier sind die Treffpunkte

Wem im Urlaub die vielen Plastiktüten und -flaschen ein Dorn im Auge waren, kann bald auch in der Heimat etwas dagegen tun. Denn rund 70 Prozent des Plastikmülls in unseren Meeren gelangen über die Flüsse dorthin –so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Donauwörth. Um dem entgegenzuwirken, laden die Stadt und Transition Town Donauwörth ein, am Samstag, den 13. September, aktiv zu werden: Zwischen 10 und 13 Uhr wird an mehreren Treffpunkten entlang der Donau und Wörnitz gemeinsam Müll gesammelt. Die Aktion heißt „Donau Clean Up“, das Motto „Gemeinsam anpacken für eine saubere Donau!“ Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Initiativen sind eingeladen – denn jedes Kilo Müll, das vor Ort eingesammelt wird, gelangt nicht weiter in die Gewässer.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung von den Teilnehmern ist aber erwünscht. Alle Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter: www.donauwoerth.de/donaucleanup. Am jeweiligen Treffpunkt werden Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen kostenlos bereitgestellt. Dort erfolgt auch eine kurze Einweisung zum Ablauf der Aktion. Für die Sicherheit wird empfohlen, das Handy aufgeladen mitzubringen, um im Notfall erreichbar zu sein oder besondere Müllfunde zu melden. Außerdem sollten die Teilnehmenden wettergerechte Kleidung und rutschfestes Schuhwerk tragen. Bollerwagen sind erlaubt und können den Transport von Verpflegung oder vollen Müllsäcken erleichtern. Getränke für unterwegs sollten die Teilnehmer selbst mitbringen. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um eine gemeinschaftliche, nicht versicherte Aktion. Jeder sei für sich selbst verantwortlich.

Ein Überblick über die Sammelbereiche:

Schwabenhallenparkplatz (Donau aufwärts)

Treffpunkt: Fahrradparkplatz bei der Neuapostolischen Kirche Donauhafen (Donau abwärts)

Treffpunkt: Alter Donauhafen bei der blauen Flussfahne Wörnitz und kleine Wörnitz

Treffpunkt: Kanuclub Donauwörth

Für alle Bereiche ist der Donauhafen der zentrale Müllsammelpunkt. Die Müllentsorgung wird vom Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) übernommen. Auch für eine kleine Stärkung nach getaner Arbeit wird gesorgt. (AZ)