Große Waldbrandübung: Über 200 Kräfte im Mertinger Forst im Einsatz

„Wir haben aktuell kein Löschwasser!“ Die Feuerwehr aus Druisheim muss ihre Bemühungen, den Brand im Mertinger Wald zu bekämpfen, für einige Minuten einstellen. Im Notfall wäre eine solche Situation nicht hinnehmbar. „Aber die Wege in den Forst sind weit“, sagt Marco Zeltner. Er leitet die größte Waldbrandübung, die es in dieser Art je in der Region gegeben hat. „Wir sind hier, um solche Schwachstellen zu erkennen“, sagt Zeltner, als er mit einer Beobachtergruppe die fingierten Einsatzbereiche besucht.

