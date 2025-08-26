Icon Menü
Großer Polizeieinsatz: Mann beleidigt Mitarbeiterin von Gemeinschaftsunterkunft in Donauwörth

Donauwörth

Großer Polizeieinsatz: Mann beleidigt Mitarbeiterin von Gemeinschaftsunterkunft

Der 32-Jährige verhält sich in Donauwörth offenbar äußerst aggressiv. Die Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an. Es ist auch Alkohol im Spiel.
    Ein Mann hat alkoholisiert einen Polizeieinsatz in Donauwörth ausgelöst.
    Ein Mann hat alkoholisiert einen Polizeieinsatz in Donauwörth ausgelöst. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolfoto)

    Ein 32-Jähriger hat am Montag durch sein Verhalten einen größeren Polizeieinsatz in Donauwörth ausgelöst. Zu dem Vorfall kam es am Abend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße.

    Der Mann bedrohte und beleidigte dort eine Mitarbeiterin. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von ca. 1,2 Promille bei dem Beschuldigten. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. (AZ)

