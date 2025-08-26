Großer Polizeieinsatz: Mann beleidigt Mitarbeiterin von Gemeinschaftsunterkunft

Ein 32-Jähriger hat am Montag durch sein Verhalten einen größeren Polizeieinsatz in Donauwörth ausgelöst. Zu dem Vorfall kam es am Abend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße.

Der Mann bedrohte und beleidigte dort eine Mitarbeiterin. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von ca. 1,2 Promille bei dem Beschuldigten. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. (AZ)