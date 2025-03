Wintergarten durch Steinwurf beschädigt

Ein Wintergarten in Donauwörth ist am Freitag durch einen Steinwurf beschädigt worden. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei Donauwörth in die Herzog-Ludwig-Straße wegen einer Sachbeschädigung gerufen. Ein 83-Jähriger wurde durch einen Schlag gegen 23.45 Uhr auf die Tat aufmerksam und begab sich in seinen Wintergarten. Dabei stellte er fest, dass ein unbekannter Täter einen etwa zehn Zentimeter großen Stein gegen die Glasscheibe des Wintergartens geworfen hatte. Dabei wurde die Glasscheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)

