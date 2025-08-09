Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Großes Agri-PV-Projekt in Oberndorf: Spatenstich für nachhaltige Energie und Landwirtschaft

Oberndorf

Spatenstich für das größte derartige Projekt Deutschlands: Welche Möglichkeiten bietet Agri-PV?

In Oberndorf entsteht auf 28 Hektar Deutschlands größte Agri-Photovoltaik-Anlage. Sie ermöglicht Feldwirtschaft, neue Einkommensquellen und einen Beitrag zur Energiewende.
Von Helmut Bissinger
    • |
    • |
    • |
    Mit einem symbolischen Spatenstich begannen die Arbeiten für die Oberndorfer Agri-PV-Anlage. An Weihnachten soll sie ans Netz gehen.
    Mit einem symbolischen Spatenstich begannen die Arbeiten für die Oberndorfer Agri-PV-Anlage. An Weihnachten soll sie ans Netz gehen. Foto: Helmut Bissinger

    Als man sich in Oberndorf das erste Mal mit dem Thema befasste, war dem Gemeinderat die Dimension nicht bewusst. Erst als das Planungsbüro Godts seine dicken Unterlagen zum Bebauungsplan ins Rathaus brachte, änderte sich die Sichtweise. Nun strahlte Bürgermeister Franz Moll mit der Sonne, als an der Straße nördlich der Lechgemeinde der Spatenstich für das bisher größte Projekt dieser Art in Deutschland erfolgte: Auf einer Fläche von 28 Hektar entsteht eine Agri-Photovoltaik-Anlage.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden