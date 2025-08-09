Spatenstich für das größte derartige Projekt Deutschlands: Welche Möglichkeiten bietet Agri-PV?

Als man sich in Oberndorf das erste Mal mit dem Thema befasste, war dem Gemeinderat die Dimension nicht bewusst. Erst als das Planungsbüro Godts seine dicken Unterlagen zum Bebauungsplan ins Rathaus brachte, änderte sich die Sichtweise. Nun strahlte Bürgermeister Franz Moll mit der Sonne, als an der Straße nördlich der Lechgemeinde der Spatenstich für das bisher größte Projekt dieser Art in Deutschland erfolgte: Auf einer Fläche von 28 Hektar entsteht eine Agri-Photovoltaik-Anlage.

