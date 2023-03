Einbrecher kontra Polizist: Versuchter Mord ist vom Tisch

Plus Der Prozess um den versuchten Polizistenmord am Landgericht in Augsburg steht nun kurz vor dem Ende - und nimmt eine überraschende Wendung.

Der Prozess am Landgericht Augsburg um einen versuchten Polizistenmord in Großsorheim und diverse Bankeinbrüche in Nordschwaben und in Oberbayern steht kurz vor dem Ende. Doch nicht ohne Schwierigkeiten. Nachdem erneut ein Richter erkrankt war, konzentrierte die 8. Strafkammer die Beweisaufnahme von vier auf zwei Tage - und am Mittwoch standen gleich auch noch die Plädoyers an. In diesen nahm der Prozess eine überraschende Wendung zugunsten des Angeklagten.

Rechtsanwalt Daniel Amelung legte die Argumente für den Angeklagten dar. Die Verteidigung sehe in dem Vorfall aus dem Jahr 2015 keinen versuchten Mord. Auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung komme nicht in Betracht. "Warum hat sich der Polizist am Scheibenwischer festgehalten und sich nicht sofort abgerollt?“, fragte Amelung. Dass der Beamte weiterhin auf der Motorhaube bleiben würde, habe der Angeklagte nicht erwarten können. Amelung meinte, es liege lediglich eine fahrlässige Körperverletzung vor.

Der zweite Verteidiger Werner Ruisinger legte dem Vorsitzenden Richter Maximilian Klein ein weiteres Dokument zur Beweisaufnahme vor: einen Briefwechsel mit dem verletzten Beamten aus dem vergangenen Juli. Der Angeklagte bedauere in einem Schreiben den Vorfall und bitte den Polizisten um Entschuldigung. Zudem bot er eine Entschädigung an.

Der Staatsanwalt rückt vom Vorwurf des versuchten Mordes an einem Polizisten ab

Staatsanwalt Markus Eberhard rückte vom Vorwurf des versuchten Mordes ab. Er sah nach der Beweisaufnahme den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung als gegeben. Hinzu kommen drei vollendete und zwei versuchte Einbrüche, bei denen der Angeklagte zusammen mit zwei Komplizen insgesamt drei Geldautomaten in Banken knackte und eine Beute von rund 185.000 Euro machte. Hinzu kommt ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Eberhard forderte für den mehrfach Vorbestraften, der nach der Flucht einige Jahre in seiner serbischen Heimat untergetaucht war und dann im Dezember 2021 in Hamburg gefasst wurde, eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Die Verteidiger sprachen sich für ein milderes Strafmaß aus. Mit Blick auf die Geldautomaten-Touren waren sich sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung weitestgehend einig, dass es sich um schweren Einbruchsdiebstahl handele.

Der Angeklagte brachte seine Reue für die Taten zum Ausdruck. "Ich bin selbst schuld daran, dass ich in dieser Lage bin“, sagte er. Und weiter: "Ich denke oft darüber nach, was ich getan habe. Und ich versuche, mich in Zukunft zu bessern.“

Einbrecher waren in Großsorheim zugange

In jener Nacht im Oktober 2015 verständigte ein Anwohner die Polizei. Die stellte die Einbrecher etwa einen Kilometer außerhalb des Dorfes auf der Kreisstraße zum Bock hoch. Die drei Männer saßen in einem Auto. Der Angeklagte gab Gas, nahm einen Beamten auf die Motorhaube. Der Polizist schlug mit einer Taschenlampe die Windschutzscheibe ein, hielt sich mit einer Hand am Scheibenwischer fest und rollte sich seitlich vom Wagen ab, als der Fahrer weiter beschleunigte.

Am Freitag wird voraussichtlich das Urteil verkündet.