Sechs Jahre Haft für Bankraub und Körperverletzung bei Großsorheim

Plus Im Jahr 2015 fand das Verbrechen statt. Im Prozess um geknackte Geldautomaten und einen angefahrenen Polizisten ist das Urteil am Augsburger Landgericht gefallen.

2728 Tage nach einem Bankeinbruch und einer wilden Verfolgungsjagd ist der Fall juristisch abgeschlossen. Der Mann, der im Oktober 2015 in Großsorheim zuerst in eine Bank eingebrochen war und dann einen Polizisten auf die Motorhaube genommen hatte, erhielt am Freitag sein Urteil von der 8. Strafkammer des Landgerichts Augsburg unter Vorsitz von Maximilian Klein.

Klein führt den Anwesenden im Gerichtssaal die Szenerie vor acht Jahren bildlich vor Augen. Es ist ein nebliger Oktobertag, auf einer Straße nahe Großsorheim fährt ein einsames Auto. Nach einem Banküberfall in dem Harburger Stadtteil sind der Angeklagte sowie seine zwei Komplizen auf der Flucht, als sie von einer örtlichen Polizeistreife gestellt werden. Dem 44-jährigen Fahrer stehen die Schweißperlen auf der Stirn, als er von den Beamten befragt wird. Dann gibt er plötzlich Gas und nimmt einen der beiden Polizisten auf die Motorhaube. Dieser hält sich am Scheibenwischer fest und schlägt in die Frontscheibe, dann rollt er sich ab, denn das Auto beschleunigt weiterhin. Nachdem die anderen beiden Komplizen bereits 2016 verurteilt wurden, stand nur noch der Prozess um den Fahrer des Fluchtwagens aus.

Sechs Jahre Haft für s chweren Bandendiebstahl und gefährliche Körperverletzung

Für seine Taten erhielt der Mann nun eine Haftstrafe von sechs Jahren, zudem muss er seinen Führerschein für zwei Jahre abgeben und das erbeutete Geld wird eingezogen. Die 8. Strafkammer in Augsburg verurteilte den Angeklagten wegen schwerem Bandendiebstahl in zwei Fällen, einem Diebstahl in besonders schwerem Fall, gefährlicher Körperverletzung sowie Gefährdung im Straßenverkehr. In seiner Ausführung hielt der Richter dem 44-Jährigen zugute, dass er sich geständig gezeigt hatte – wenngleich nur zu Teilen. Auch habe der Mann am letzten Verhandlungstag erneut Stellung genommen, deswegen habe sich das Gericht für eine Haftstrafe von nur sechs Jahren entschieden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und neun Monate gefordert.

Was der Richter betonte, waren die Vorbestrafungen des Mannes. Der Angeklagte sei im November 2012 unter Bewährung aus der Haft entlassen und bereits im darauffolgenden Jahr erneut straffällig geworden. Danach erhielt der Mann eine doppelte, offene einschlägige Bewährung. Dass der 44-Jährige dann nur zwei Jahre später erneut eine Straftat beging, nannte der Richter „dreist“. Er sprach von einem „hochprofessionellem Bandenvorgehen“, denn die Männer hatten die Banken vorher ausgespäht, trugen professionelles Diebstahlwerkzeug und Masken mit sich. Insgesamt war die Bande bei drei Banküberfällen erfolgreich: In Ingolstadt-Irgertsheim fielen den Tätern rund 85.000 Euro in die Hände, in Unterbruck (Landkreis Freising) nahmen sie über 60.000 Euro mit. In Großsorheim erbeutete das Trio rund 40.000 Euro.

Nach Verhandlung am Landgericht in Augsburg: Angeklagter will Schlussstrich ziehen

Als der Angeklagte mit seinen Komplizen von der Polizei nahe Großsorheim gestellt wurde, hätte er „bereits aufgeben müssen“, so der Richter. Doch der Mann gab Gas und nahm in Kauf, den vor dem Auto stehenden Polizisten zu überfahren. Dass der Beamte vor dem Wagen stand, hatte die Verteidigung während des Prozesses versucht zu widerlegen. Klein erklärte, es gebe keinen Zweifel, dass der Polizist in der Fahrspur gestanden hatte. Aufgrund der Schrittgeschwindigkeit beim Anfahren, was Zeugen als „wie bei einem Anfänger“ beschrieben hatten, sah das Gericht keinen Tötungsvorsatz. Der Fahrer nahm aber in Kauf, dass sich der Beamte verletzen könnte. Deshalb werte er es als gefährliche Körperverletzung, einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so Klein.

Der Angeklagte nahm das Urteil an und verzichtet darauf, Rechtsmittel einzulegen. Anwalt Ruisinger erklärte diesen Schritt im Nachgang: „Unser Mandat hat gesehen, dass er selbst daran schuld ist und wollte einen Schlussstrich ziehen.“ Von der Länge der Haftstrafe zeigte sich die Verteidigung nicht begeistert. Werner Ruisinger zufolge hätte eine gerechte Strafe zwischen vier Jahren und sechs Monaten und fünf Jahren gelegen. Doch angesichts der vorher im Raum stehenden Anklage des versuchten Mordes sei es akzeptabel.

Das Urteil ist rechtskräftig.