Großsorheim/Augsburg

18:10 Uhr

Rettender Sprung auf Motorhaube: Polizist sagt in Prozess um versuchten Mord aus

An dieser Stelle im Bereich der sogenannten Applauskurve bei Großsorheim trafen am 5. Oktober 2015 zwei Polizisten und drei Serieneinbrecher aufeinander. Am Tag darauf suchten Kollegen nach Spuren.

Plus Im Prozess wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht gegen einen 44-Jährigen kommen die entscheidenden Momente nahe Großsorheim zur Sprache.

Von Wolfgang Widemann

Es ist eine Szene, die ein Krimiautor sich wohl nicht besser hätte ausdenken können. In der Nacht auf den 5. Oktober 2015 trifft auf der Kreisstraße nahe Großsorheim am Riesrand eine Streife der Polizei auf ein Auto, in dem drei Serieneinbrecher sitzen, die gerade einen Geldautomaten geknackt haben. Auf der einsamen Landstraße kontrollieren die beiden Beamten die Insassen des VW Golf, der im nordrhein-westfälischen Kreis Unna zugelassen ist. Es ist dunkel, es ist neblig. Dem Mann, der am Steuer des Pkw sitzt, stehen Schweißperlen auf der Stirn. Im nächsten Moment gibt er Gas. Einer der Polizisten landet auf der Motorhaube und wird ein Stück weiter wieder abgeworfen. An diesem Mittwoch wird im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Augsburg jedoch kein Drehbuch geschrieben, sondern es geht um die entscheidenden Momente eines Verbrechens.

