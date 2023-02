Versuchter Mord an Polizist: Prozess muss neu starten

Plus Anfang Februar begann die Verhandlung zum versuchten Mord an einem Polizisten vor dem Landgericht gegen einen 44-Jährigen. Dann kam dem Gericht etwas dazwischen.

Die angeklagte Taten liegen schon rund siebeneinhalb Jahre zurück. Nun zieht sich auch der Prozess gegen einen 44-Jährigen hin, der im Herbst 2015 nahe Großsorheim versucht haben soll, einen Polizisten zu ermorden.