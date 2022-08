Außenexperte Kiesewetter kommt nach Großsorheim

Der Außenexperte und ehemalige Oberst Roderich Kiesewetter besucht den Landkreis für einen Vortrag. Es geht um die Ukraine und die außenpolitische Sicherheitslage.

Seit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ist er regelmäßiger Gast in Polit-Talkrunden, jetzt kommt der ehemalige Oberst und Außenexperte der CSU, Roderich Kiesewetter, nach Großsorheim. Am Samstag, 3. September, wird er im Schützenheim einen sicherheits- und außenpolitischen Themenabend veranstalten. Im Fokus: der Krieg in der Ukraine.

Roderich Kiesewetter kommt ins Schützenheim nach Großsorheim: Der Eintritt ist frei

Der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter, der auch Obmann im Auswärtigen Ausschuss und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aalen – Heidenheim ist, besuchte mit Unions-Chef Friedrich Merz die Ukraine und spricht in Großsorheim zum Thema „Außenpolitische Sicherheitslage – Herausforderungen für unsere Zukunft“. Im Anschluss folgt eine Diskussion. Der Eintritt ist frei.

Der ursprüngliche Termin im Juni musste krankheitsbedingt abgesagt werden und wird jetzt nachgeholt. Kiesewetter kommt auf Einladung des Krieger-, Soldaten- und Kameradenvereins Großsorheim und des CSU-Ortsverbands Harburg in Zusammenarbeit mit dem CSU-Kreisverband Donau-Ries und dem Außen- und Sicherheitspolitischen Arbeitskreis Donau-Ries. (AZ)

