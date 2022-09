Großsorheim

vor 51 Min.

Sicherheitsexperte: Krieg in Ukraine dauert wohl noch mindestens zwei Jahre

Plus Roderich Kiesewetter, Sicherheitsexperte der Union, ist am Samstag in Großsorheim zu Gast. Im Vorfeld spricht er mit der Redaktion über den Krieg und dessen lokale Auswirkungen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Welt ist unsicherer geworden - und jeder spürt das. An der Nachrichtenlage, an Debatten über Aufrüstung und nukleare Sicherheit, und nicht zuletzt auch am eigenen Geldbeutel. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar und der von Bundeskanzler Olaf Scholz so genannten "Zeitenwende" ist Sicherheitspolitik kein Randthema mehr in Deutschland. Es ist nah dran, es ist sozusagen ein "Vor-Ort-Thema" geworden. Am Samstag kommt der Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter, vormals Offizier der Bundeswehr und lange Präsident des Reservistenverbandes, zu einem sicherheitspolitischen Abend nach Großsorheim. Mit der Redaktion hat Kiesewetter über die Nähe des Krieges und dessen Konsequenzen gesprochen.

