Dieb erbeutet Werkzeug für Baumpflege neben Straße

Ein Arbeiter lässt an einer Hecke zwischen Großsorheim und Mauren einen Hochentaster liegen. Dies nutzt ein Unbekannter aus.

Ein Unbekannter hat an der Ortsverbindungsstraße zwischen Großsorheim und Mauren ein Baumpflege-Werkzeug gestohlen. Dieses ließ nach Angaben der Polizei ein Arbeiter am vorigen Freitagabend an der Hecke neben der Straße liegen. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Hochentaster der Marke Stihl.

Als der Besitzer am nächsten Tag zu der Hecke zurückkehrte, war das Werkzeug verschwunden. Die Beute hat einen Wert von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)