Genossenschaft in Großsorheim plant Nahwärmenetz

Bei der Sanierung der Langgasse in Großsorheim wurden bereits die ersten Wärmerohre verlegt.

Plus Eine Genossenschaft will in Großsorheim ein Nahwärmenetz schaffen. Die ersten Rohre sind dafür bereits verlegt, richtig losgehen soll es im kommenden Frühjahr.

Von Helen Geyer

Nicht erst seit der Debatte um das sogenannte "Heizungsgesetz" ist das Thema Energie in aller Munde. Bereits seit einiger Zeit machte sich eine Gruppe um den Großsorheimer Gunter König Gedanken, wie sie in ihrem Ort nachhaltig Wärme erzeugen könnte. Bei einer Umfrage vor etwa drei Jahren war das Interesse zwar vorhanden, damals fehlte aber der Wille zur Umsetzung. Nun sind die Zeiten anders: Im kommenden Jahr kann es losgehen.

Die Idee für das Projekt bestand bereits seit Längerem. 2020 gründete sich eine Interessengruppe, die untersuchte, ob in dem Harburger Stadtteil der Bedarf für ein Nahwärmenetz besteht. Die Idee war es, zusammen mit dem Biogasanlagenbetreiber (Landwirt) vor Ort die Wärme zu produzieren. Eine erste Umfrage zeigte: Die Eigentümer von etwa 85 der 120 Anwesen in Großsorheim interessierten sich für die Initiative. "Wir waren dann doch ein wenig überwältigt, dass das Interesse so groß ist", sagt Gunter König.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

