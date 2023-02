Großsorheim/Holzheim

Versuchter Mord an einem Polizisten: Zu Prozessbeginn gibt es ein Teilgeständnis

Wegen versuchten Mordes an einem Polizisten muss sich ein 44-Jähriger vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Rechts: Verteidiger Werner Ruisinger.

Plus Vor dem Landgericht Augsburg hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der Bankautomaten geknackt hat und bei Großsorheim einen Polizisten überfahren wollte.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Mit einem Teilgeständnis hat vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen einen 44-Jährigen begonnen, dem mehrere Bankeinbrüche in Schwaben und Oberbayern sowie ein versuchter Mord an einem Polizisten nahe dem Harburger Stadtteil Großsorheim vorgeworfen werden. Der Serbe, der seit langer Zeit in Deutschland lebt und nach seiner Tat im Oktober 2015 mehr als sechs Jahre lang untertauchte, räumt drei erfolgreiche und zwei versuchte Beutezüge ein. Zum schwerwiegendsten Vorwurf macht er eine Ankündigung.

